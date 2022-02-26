الخارجية: إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين كانوا محتجزين في أوكرانيا

2022/02/26 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا ،اليوم السبت، من إخلاء سبيل أربعة مواطنين عراقيين،كانو محتجزين في مركز شرطة مدينة (لفوف) غرب اوكرانيا، وتدعو أبناء الجاليّة إلى أخذ الحيطة والحذر

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “حال ورود معلومات إلى سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز للشرطة بمدينة (لفوف) غرب أوكرانيا، قامت السفارة بالتدخل الفوري ومخاطبة الجهات المختصة للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز”.

وقد أثمرت الجُهُود عن إخلاء سبيلهم، وجرى التواصل معهم من قبل السفارة للاطمئنان على أوضاعهم .

و تجدر الإشارة إلى ان المواطنين العراقيين الأربعة قد توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثاً عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم.

كما اهابت السفارة بأبناء الجاليّة العراقيَّة الكريمة أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، والالتزام بتوجيهات الجهات الأوكرانية المعنية بحماية المدنيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وعدم مغادرة مساكنهم الّا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى.

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