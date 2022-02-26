دولة القانون: قرارات مهمة ستتخذ بشأن القوات الأمريكية بعد تشكيل الحكومة

2022/02/26 | 17:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، السبت، أن هناك قرارات مهمة ستتخذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة بشأن تواجد القوات الأمريكية في العراق.وقال الحيدري في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “هناك بنود في اتفاقية خروج القوات الأمريكية من العراق سنعمل عليها في الحكومة الجديدة لنضمن خروجهم من البلد وما تبقى منهم كمستشارين بالأرقام والاعداد […]

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