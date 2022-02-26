2022/02/26 | 17:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساع لإخراج روسيا من النظام "سويفت" العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PVDF1vIiz6M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساع لإخراج روسيا من النظام "سويفت" العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مساع لإخراج روسيا من النظام "سويفت" العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).