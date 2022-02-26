التجارة تدعو المواطنين الى مراجعة الوكلاء لتسلم حصصهم من الطحين

2022/02/26 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت وزارة التجارة، اليوم السبت المواطنين الى مراجعة وكلاء الطحين لتسلم حصصهم بعد تجهيزهم بأكثر من (٧) ملايين كيس.وذكر مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان، في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إن “عملية إنتاج وتوزيع الطحينمستمرة وبانسيابية عالية، وتم تجهيز الوكلاء بكمية تزيد عن (٧) ملايين كيس من مادة الطحين ضمن […]

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