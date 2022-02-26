تجربة رامز جلال في الرياض تحظى بالتفاعل.. وتركي آل الشيخ يعلق

2022/02/26 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت تجربة رامز جلال في موسم الرياض بتفاعل واسع على موقع تويتر، وذلك بعد أن زار الفنان المصري المثير للجدل بمقالبه الصادمة موقع الفعالية، الجمعة.

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