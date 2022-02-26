صحيفة بريطانية :غزو العراق والتحالف العدواني للناتو سبب الوضع المزري الحالي للعالم

2022/02/26 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعتبر تقرير لصحيفة مورننغ ستار البريطانية ان الوضع المأساوي الحالي للعالم من الفقر والجوع والحروب هو نتيجة للتحالف العدواني للناتو وغزو العراق وافغانستان وتدمير ليبيا وسوريا .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان “الصراع الحالي بين روسيا واوكرانيا لم يبدأ في الأسابيع الأخيرة.إنه نتاج نظام يتم فيه اشعال الحروب […]

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