2022/02/26 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه منح بلاده عضوية الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة داعمة لها في مواجهتها للهجوم الروسي، الذي قال إنه كييف قامت بصده "بنجاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني: منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي تدعم مواجهتنا للهجوم الروسي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني: منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي تدعم مواجهتنا للهجوم الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).