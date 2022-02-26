"اذهبوا للجحيم".. تسجيل لموقف بطولي من حرس الحدود الأوكراني انتهى بمقتلهم بنيران روسية

2022/02/26 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الموقف البطولي لـ13 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني كانوا يخدمون على جزيرة نائية في البحرة الأسود تعاطفا واسعا من داخل وخارج البلاد بعد رفضهم الاستسلام للقوات الروسية.

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