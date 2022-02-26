سرير بروكست - سعود سالم

2022/02/26 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم تعبر الأساطير اليونانية عادة عن جوانب غامضة وجزر مهجورة من النفسية البشرية وتلقي نورا خفيفا يضيء بعض جوانب الإنسان المظلمة.



ولكن في أغلب الأحيان عندما نعيد قراءة هذه الأساطير ونحاول شرحها وتأويلها في الأوقات اللاحقة، عادة ما نجعل هذه القصص تتكلم بلساننا وتقول ما نريدها أن تقول، دون التمكن من الوصول إلى المعنى الحقيقي، والذي يمكن إدراكه منطقيا وبوسائل البحث العلمي الموضوعي البعيد عن استغلال هذه الأ ......





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