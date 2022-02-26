لقطات حصرية.. شاهد حشود الزائرين في الكاظمية المقدسة

2022/02/26 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، صوراً لحشود

الزائرين الذين وصلو مدينة الكاظمية

المقدسة شمالي العاصمة بغداد؛ لإحياء

ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه

السلام).

أدناه الصور بعدسة الزميل رضا الرسام:

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