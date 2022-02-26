توارثوا الخدمة احفادا عن ابناء وآباء واجداد.. موكب يختص بتقديم اطنان الفاكهة للزائرين (تقرير مصور)

2022/02/26 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انه موكب يقدم مختلف انواع الاطعمة

والاشربة لزائري الامام موسى بن جعفر

(عليه السلام) في كل عام، كما يطعم زوار

ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) في

مدينة كربلاء المقدسة بمختلف انواع

الطعام المطبوخ و

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