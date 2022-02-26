2022/02/26 | 17:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمعلومة/ متابعة..قالت الحكومة الفرنسية اليوم السبت، إن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعا طارئا يوم الاثنين بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة والانتقال الصناعي الفرنسية، أن الاجتماع سيعقد في بروكسل، حسب ما نقلته وكالة رويترز.سادت حالة من القلق الشديد في القارة الأوروبية، وخاصة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لمناقشة ارتفاع أسعار الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لمناقشة ارتفاع أسعار الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).