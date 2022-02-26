توتنهام يمطر شباك ليدز برباعية في الدوري الإنجليزي

2022/02/26 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععاد توتنهام لسكة الانتصارات من بوابة ليدز بعد أن أمطر شباكه برباعية في الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة السابعة والعشرين.وتقدم توتنهام بثلاثية في الشوط الأول عبر مات دوهيرتي في الدقيقة 10 وديان كولوسيفسكي بالدقيقة 15 وهاري كين في الدقيقة 25.وفي الشوط الثاني سجل هيونج مين سون هدف توتنهام الرابع في الدقيقة 85.وبهذا الفوز استقر توتنهام في المركز السابع بـ 42 نقطة، فيما تراجع ليدز الذي مني بخسارة ثقيلة أمام ليفربول في المرحلة الماضية بستة أهداف دون مقابل، للمركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.وكان توتنهام خسر في المرحلة الماضية أمام بيرنلي بهدف وحيد.

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