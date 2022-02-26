جموع الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الإمام الكاظم “ع”

2022/02/26 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحيت جموع الزائرين من مختلف مناطق بغداد والمحافظات ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

واتخذت الجهات المعنية إجراءات أمنية وخدمية وصحية لإنجاح الزيارة وتسهيل وصول الزائرين إلى المرقد الشريف, كما انتشرت الفرق الطبية والمواكب على الطرق الرئيسة لتقديم الخدمات الصحية والطعام للزائرين, وأغلقت مديرية المرور بعض الشوارع في العاصمة نظرا لكثافة توافد الزائرين وحفاظا على انسيابية الخطة الامنية والخدمية.

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