مواجهات ضارية في شوارع العاصمة الأوكرانية وتدفق آلاف اللاجئين لدول الجوار

2022/02/26 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدور مواجهات ضارية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف من أجل السيطرة عليها وذلك خلال اليوم الثالث من الاجتياح الروسي للدولة المجاورة.

وتواجه القوات الروسية الزاحفة تحو العاصمة الأوكرانية مقاومة شديدة من الجيش الأوكراني الذي يقول إنه تصدى للعديد من الهجمات, في حين تؤكد تقارير أن الجزء الأكبر من القوات الروسية يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب العاصمة كييف, ما دفع آلاف المدنيين للتدفق نحو دول الجوار.

وتعد العمليات العسكرية للسيطرة على كييف أمرا في بالغ الأهمية بالنسبة لموسكو، لكن هذا قد يتطلب القتال من شارع إلى شارع ويؤدي إلى خسائر فادحة لكلا الجانبين.

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