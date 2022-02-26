العراق يفتقد إنتاجية محلية.. حسم أمر سعر صرف الدولار أمام الدينار بتعاملات البورصة

2022/02/26 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الخبير الاقتصادي صباح علو، اليوم السبت، الحكومة الى اتخاذ قرار بتعويم الدينار العراقي على غرار التجربة المصرية بتعويم الجنيه.

وقال علو في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "من الصعب إعادة سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة لان هذا الامر بحاجة الى قرار سياسي يتم التوافق عليه من قبل الكتل "مشيرا الى "ان القوى السياسية لم تتفق على تشكيل الحكومة فكيف ستتفق على إعادة سعر الصرف".

وأضاف، أنه "من الأفضل ان يتم اتخاذ قرار بتعويم الدينار العراقي وايقاف عمليات بيع العملة في المزاد والبنك المركزي العراقي ويكون الطلب على الدولار عن طريق المصارف والبنوك غير الحكومية حيث سيعطي هذا الأمر فرصة كبيرة سواء انخفاضا او ارتفاعا وستتحمل الطبقات الفقيرة عدم توازن الاسعار لفترة تتراوح بين ٣ الى ٤ اشهر لتشهد الاسواق استقرارًا بقيمة الدينار وهذا ما تم العمل به في الجمهورية المصرية".

وتابع علو، ان "القضية الجوهرية لدعم الدينار هو وجود انتاجية محلية وهذا ما يفتقده العراق فلا يوجد غير الايرادات النفطية لدعم الدينار وبما ان أسعار النفط غير ثابته يؤدي ذلك الى تغير قيمة الدينار".

واشار الى "ان يكون هنالك صندوق سيادي توضع فيه ما لا يقل عن ٣ الى ٥٪؜ من الإيرادات خصوصًا في هذه الظروف التي يرتفع فيها سعر النفط ".

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