الخارجية تنشر أرقاماً ساخنة للتواصل مع الجالية العراقية في أوكرانيا

2022/02/26 | 17:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد خصّصت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أرقاماً ساخنة للجالية العراقية في أوكرانيا، للتواصل في حال حدوث أي طارئ.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “حرصاً على أمن وسلامة أبناء الجاليّة الكريمة في ظل الأزمة الراهنة، وبغية تأمين التواصل مع أبناء الجاليّة العراقيَّة في أوكرانيا، لاسيما …

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