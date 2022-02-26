احتفاء مصري بخروج سفينة قمح تابعة لها من ميناء أوكراني

2022/02/26 | 17:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن سفينة الشحن المصرية "وادي العرب" خرجت من ميناء يوزني في أوكرانيا تحمل شحنة من القمح المتعاقد عليها وأنها في الطريق إلي جمهورية مصر العربية وهي شحنة القمح المتعاقد عليها من شركة "انيركو تريد" 60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن.

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وقالت الهيئة في تصريحات صحفية أن هذه الشحنة تأتي ضمن ما تعاقدت عليه الهيئة العامة للسلع التموينية يوم 29 كانون الأول 2021 ، عن نتائج مناقصة عالمية لتوريد 300 ألف طن قمح للوصول من 15 فبراير إلى 3 مارس 2022، جاءت النتائج كالتالي:

60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 359.6 دولار للطن

60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن

60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن

60 ألف طن قمح روماني على سعر 361.25 دولار للطن

60 ألف طن قمح فرنسي على سعر 363 دولار للطن

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