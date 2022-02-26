كربلاء تحتضن معسكراً تدريبياً مشتركاً لمنتخبات العراق وإيران وتونس بالجودو

2022/02/26 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تحتضن محافظة كربلاء المقدسة معسكراً تدريبياً مشتركاً يجمع منتخبات العراق وإيران وتونس بالجودو إبتداءً من اليوم السبت.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للجودو سمير الموسوي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المعسكر التدريبي للمنتخبات الثلاثة سيقام في القاعة الأولمبية بالمحافظة، حيث ستتخلله وحدات تدريبية يومية مشتركة فضلاً عن إقامة بطولة ودية في ختامه […]

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