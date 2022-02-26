مصادر سياسية: لا اتفاق كردي على مرشح واحد للرئاسة وترقب لقرار الاتحادية

2022/02/26 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنتظَر القوى السياسية قرار المحكمة الاتحادية العليا ،الثلاثاء المقبل، للبتّ بالطعن المقدم أمامها بشأن إعادة البرلمان فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن القوى الكردية لم تتفاهم حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وسط إصرار الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشيحهما ريبر أحمد وبرهم صالح، لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن الحزب الديمقراطي يعوّل على حلفائه في التيار الصدري وتحالف السيادة لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.

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