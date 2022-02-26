وكالة اللاجئين الأممية: فرار ما يقرب من 120 ألف أوكراني إلى دول مجاورة

2022/02/26 | 18:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 120 ألف شخص فروا حتى الآن من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في أعقاب العملية العسكرية الروسية.وقالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “إن ما يقرب من 116000 عبروا الحدود الدولية حتى الآن..هذا الرقم قد يرتفع، إنه يتغير كل […]

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