صاروخ يصيب مبنى سكني في كييف وسط تبادل الاتهامات بين أوكرانيا وروسيا

2022/02/26 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصاب صاروخ مبنى سكنيًا في العاصمة الأوكرانية، كييف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، فيما تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن من أطلق الصاروخ.

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