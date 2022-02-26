2022/02/26 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعات متفرقة وقفت في الشارع المؤدي

الى مدينة الكاظمية المقدسة تنادي على

الزائرين لتناول الطعام والشراب اطفال

وصبية بعمر الورود يعيشون في نشوة اياما

في خدمة زوار الامام موسى بن جعفر عليه

السلام في ذك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلاتهم تحصنهم من الانحراف اطفال وصبية.. زوار وخدام في عزاء الكاظم (عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلاتهم تحصنهم من الانحراف اطفال وصبية.. زوار وخدام في عزاء الكاظم (عليه السلام)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).