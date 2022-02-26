الدفاع الروسية تصدر أوامر بهجوم واسع على جميع المحاور في أوكرانيا

2022/02/26 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع الروسية صدور أوامر لوحدات القوات المسلحة بشن هجوم على جميع المحاور في إطار العمليات العسكرية في أوكرانيا.يتبع ...

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