2022/02/26 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد وصول 200 مليار من بغداد..كردستان تحدد موعد صرف رواتب الموظفين

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