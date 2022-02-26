2022/02/26 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

علق المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا على الأنباء المتداولة التي زعمت أن دبابات روسية تدهس سيارات مدنية ضمن أوكرانيا.

وقال المندوب الروسي، إن كل الذي تسمعون عنه بشأن المدرعات الروسية تقوم بدهس السيارات المدنية في أوكرانيا واضح من الفيديو أنها فبركات، إذ أن هذه مضادات طائرات متحركة من ضمن عتاد الأسلحة الأوكرانية العسكرية، ولا تحوي روسيا مثل هذه المنظومات المتقادمة في عتادها العسكري.

واعتاد الغرب مرارا وتكرارا على اتهام روسيا عبر وسائل الإعلام بمقاطع فيديو مفبركة وغير صحيحة زعمت أنها من أفعال الجيش الروسي.

واعتاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندوب الروسي في مجلس الأمن يعلق على فيديو منتشر لحادث دهس في كييف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المندوب الروسي في مجلس الأمن يعلق على فيديو منتشر لحادث دهس في كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).