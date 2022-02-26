الجيش الروسي يتلقى أوامر بشن هجوم على أوكرانيا من جميع الاتجاهات

2022/02/26 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، صدور أوامر بشن هجوم على أوكرانيا بجميع الاتجاهات.

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وقالت الوزارة وفقاً لوسائل إعلام روسية تابعها "ناس"، إنه "صدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات".

وجاء في بيان الوزارة، "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات ، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..



وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".

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