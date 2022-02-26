الحكومات الغربية تواصل دعمها الخجول لنظيرتها الاوكرانية

2022/02/26 | 18:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي الصواريخ تباعاً بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

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