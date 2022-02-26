ملكة جمال تفقد القدرة على إغلاق عينيها لهذا السبب

2022/02/26 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت صحيفة “الديلي ميل” خبراً صادماً حول إصابة ملكة جمال روسيا بحالة صحيّة غريبة، أفقدتها القدرة على إغلاق عينيها أو حتى الابتسام، بعدما خضعت لمجموعة إجراءات تجميلية بقيمة 30 ألف دولار.وكشفت الصحيفة عن أن يوليا تاراسيفيتش أجرت عمليّة شدّ للوجه، وتجميل للجفن وشفط جزئي للدهون في عيادة في كراسنودار، جنوب روسيا، ممّا أدّى […]

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