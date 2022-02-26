2022/02/26 | 18:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

منذ سنة 2004 ولغاية نوفمبر 2021 بلغت مجمل ايرادات الدولة العراقية 1390 ترليون دينار عراقي اي ما يقارب الترليون دولار امريكي

بلغت مجمل المصروفات الدولة العراقية منذ 2004 ولغاية 2021 بحدود 1231 ترليون دينار عراقي

اي ان الفائض التراكمي بلغ بحدود 158 ترليون دينار عراقي اي بحدود 110 مليار دولار امريكي

السؤال الذي يجب ان يطرح اين ذهبت ال 158 ترليون دينار عراقي

هنالك كارثة كبيرة تعرف بالسلف والتي تمنح خارج التعليمات والقوانين وهذه السلف يجب ان يتم تصفيتها.



هذه السلف تراكمت منذ 2004 ولغاية يومنا هذا وتجاوزت اقيامها حاجز ال 147 ترليون دينار عراقي اغلبها حسب رأ المختصين لا تحتوي على وثائق حقيقية للصرف ولا توجد بيانات واضحة عن اليات صرف هذه السلف

عليه يجب العمل على متابعة هذه السلف ومحاسبة الجهات التي لا تستطيع اثبات منافذ الصرف الحقيقية لهذه المبالغ الطائلة

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلف واختفاء 158 تريليون دينار من العراق..منار العبيدي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلف واختفاء 158 تريليون دينار من العراق..منار العبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).