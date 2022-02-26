قذائف أوكرانية تسقط على أراضي مقاطعة روستوف الروسية

2022/02/26 | 18:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت هيئة الأمن الفدرالي الروسية بأن ثلاثة قذائف هاون أطلقت من أوكرانيا سقطت على أراضي مقاطعة روستوف بجنوب روسيا اليوم السبت.وقال الأمن الفدرالي في بيان له إن إدارة حرس الحدود التابعة له سجلت إطلاق نار من جانب أوكرانيا وسقوط ثلاثة قذائف من عيار 120 ملم في الأراضي الروسية بالقرب في منطقة ميليروفسكي […]

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