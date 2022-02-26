بالصورة.. تشكيلة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

2022/02/26 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو انشلوتي، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة وايو فاليكانو في الليجا الاسبانية.وسيبدأ الريال المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي.خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، اسينسيو.وسيلعب الفريقان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

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تشكيلة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو أولاً على ايرث نيوز.

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