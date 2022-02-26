برنت ينخفض دون ١٠٠ دولار مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا

2022/02/26 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد تراجعت أسعار، النفط اليوم السبت، إلى ما دون الـ 100 دولار بعد الارتفاعات الحادة في الجلسة السابقة مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا.وشهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية أمس سبب القلق بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية بعد فرض عقوبات على روسيا التي تعتبر مصدر النفط الخام الرئيسي.وانخفضت عقود خام برنت …

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