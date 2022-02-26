هندسة الحشد: حملات واسعة وعشرات الآليات لخدمة الزيارة الرجبية

2022/02/26 | 18:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وفرت مديرية الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، السبت، عشرات الآليات المحملة بالمياه الصالحة للشرب لدعم المواكب الخدمية في الطرق المؤدية الى الكاظمية المقدسة.يأتي ذلك بالتزامن مع حملة لرفع النفايات من طريق _ الجسر الدوار الى بوابة مدخل الكاظمية المقدسة، إضافة الى فرق اخرى في شارع المحيط وصولا الى العتبة المقدسة.

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