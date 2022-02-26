بعد تصويت مجلس الأمن.. خارجية الإمارات تصدر أول بيان رسمي بشأن أوكرانيا

2022/02/26 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، إلى "وقف فوري للتصعيد ووقف الأعمال العدائية" في أوكرانيا.

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