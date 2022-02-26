2022/02/26 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u3Y6egD-yAE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منصب رئيس العراق يشعل الخلافات في البيت الكردي | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منصب رئيس العراق يشعل الخلافات في البيت الكردي | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).