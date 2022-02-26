العثور على جثة فنان لبناني داخل شقته بمصر وتحقيق لكشف الملابسات

2022/02/26 | 18:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععثر زملاء الفنان اللبناني وأحد عازفي فرقة "كايرو جاز"، جان بيير حداد، على جثة الأخير داخل حمام شقته في منطقة الشيخ زايد بمصر، فيما أبلغوا رجال المباحث.وتم تحرير محضر بالواقعة وانتداب جهات التحقيق للمعاينة وكشف الملابسات، وأمرت جهات التحقيق بالشيخ زايد بتشريح جثمان الفنان، والذي لقي مصرعه ويشتبه أن يكون السبب "اختناقا بالغاز"، بحسب موقع القاهرة 24.وأبلغ زملاء المتوفي رجال الشرطة، وعلى الفور حضر رجال المباحث إلى شقة المتوفي وتم العثور على جثته.وقال أحد زملائه: "إنهم ذهبوا إلى الشقة للاطمئنان عليه بعد تأخره عن موعد الفرقة وعدم الرد على الهاتف".وبينت التحريات، أن المتوفي يبلغ من العمر 39 سنة كما أنه يعمل أيضا مديرا في مطعم لبناني بمنطقة الشيخ زايد.وحضرت إلى جهات التحقيق من لبنان شقيقة المتوفي وابن عمه، وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في لبنان.في سياق أخر، نفت الحكومة تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين خلال الفترة الأخيرة.

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