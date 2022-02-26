صحيفة أميركية: لهذا السبب تحتاج الولايات المتحدة إلى السعودية للضغط على بوتين

2022/02/26 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بفترة من الفتور منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة قبل أكثر من عام، إلا أن واشنطن تحتاج الى الرياض أكثر من أي وقت مضى من أجل المساعدة في الضغط على روسيا، وفقا لتحليل نشرته صحيفة "ذي هيل" الأميركية.

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