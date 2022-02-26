قوة أمنية تعتقل 4 مدراء دوائر حكومية في الفلوجة

2022/02/26 | 18:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر أمني، السبت، عن اعتقال القوات الامنية اربعة مدراء دوائر حكومية بتهم فساد مالي واداري .وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ ان “قوة امنية داهمت دوائر بلدية الفلوجة واعتقلت مدير املاك دائرة بلدية الفلوجة محمد قاسم ومدير دائرة الضريبة عبد الرزاق طناش المحمدي وشقيقه ومدير دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة سامي الدليمي، على […]

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