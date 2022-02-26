بولندا تندد بـ”أنانية” الدول الغربية بما فيها ألمانيا

2022/02/26 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي من برلين ،اليوم السبت، بـ”الأنانية الراسخة” لدى بعض الدول الغربية وبينها المانيا، مطالبا بعقوبات “ساحقة” بعد الغزو الروسي لاوكرانيا.

وقال مورافيسكي للصحافيين البولنديين قبل لقائه المستشار الالماني “ليس الان وقت اظهار انانية راسخة نلاحظها في بعض الدول الغربية، بما في ذلك هنا في المانيا، مع الأسف”.

واضاف “لهذا السبب قدمت إلى هنا، لمقابلة المستشار (الألماني) أولاف شولتس، لأهزّ الضمائر، لأهز ضمير ألمانيا، حتى يقرروا (الألمان) أخيرا فرض عقوبات ساحقة حقّا” على روسيا.

والخميس، وصف رئيس الوزراء البولندي الهجوم الروسي على أوكرانيا بانه “همجية ينبغي أن تواجه بمقاومة صارمة من العالم الحر برمته”.

ولبولندا، العضو في حلف شمال الاطلسي، حدود مشتركة مع اوكرانيا بطول 535 كلم.

المصدر: AFP

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