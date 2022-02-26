2022/02/26 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ،اليوم السبت، عدم رضاه عن نسبة اقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال البدر ان عدد اللذين تلقوا اللقاحات وصل الان الى تسعة ملايين وثماني مئة الف شخص من بينهم ستة ملايين وسبع مئة وسبعة وثلاثون الفا تلقوا جرعتين من اللقاح في حين بلغ عدد الحاصلين على ثلاث جرعات مئة وعشرين ألف شخص وهي نسبة دون المستوى الذي تطمح اليه وزارة الصحة داعيا المواطنين الى الاسراع في التوجه الى أخذ اللقاحات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدر: الصحة غير راضية عن أعداد الملقحين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدر: الصحة غير راضية عن أعداد الملقحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).