خميس الخنجر: ماضون في طريق الأغلبية

2022/02/26 | 18:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر، السبت، ضرورة العمل مع جميع القوى السياسية من أجل حسم الاستحقاقات الدستورية.وذكر الخنجر في تدوينه تابعها “النور نيوز”: (إننا) “ماضون في طريق الأغلبية الوطنية رغم كل التحديات والضغوط، ونؤمن بأننا في الطريق الصحيح نحو بناء منظومة حكم عادل وقوي”.وأضاف “نقدر حجم العقبات التي تواجه …

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