2022/02/26 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة..حريق يندلع داخل محل بنزين في الشرقاط

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