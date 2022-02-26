التجارة تحدد موعد توزيع وجبتين من السلة الغذائية لشهر رمضان

2022/02/26 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم السبت، عن ان الأيام المقبلة ستشهد الشروع بتوزيع مفردات السلة الغذائية للمواطنين كوجبتين استعدادا لشهر رمضان.

وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بجلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى سرعة التوزيع لوجبتين ضمن السلة الغذائية".

وأضاف، ان "السلة الغذائية التي وزعت بالايام السابقة وصلت إلى 60 %، وان عملية التوزيع مستمرة لإكمالها، حيث يتم الشروع بمسالة البدء بتوزيع السلة الغذائية الرمضانية وستكون بكميات متكاملة".

وأضاف ان "رضا المواطنين على السلة رغم قلة التخصيصات وتوزيعها كل شهرين يجعلنا امام مسؤولية للمضي بأستمرارها وعدم الرجوع إلى الوراء بمسالة اي تأخير وبتالي فأن العمل قائم لتنويع تلك المفردات وفق الامكانيات المتاحة للوزارة من خلال التخصيصات المالية".

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