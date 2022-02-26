مطار بغداد الدولي بلا ربان - سربست مصطفى رشيد اميدي

2022/02/26 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي شاءت الصدف انني كنت متوجها الى مطار بغداد صباح يوم 24/2/2022، ووصلت في الساعة التاسعة صباحا على امل التوجه الى اربيل على متن رحلة خاصة بالخطوط الجوية العراقية رقم 1A941 في الساعة العاشرة والنصف صباحا.



وبعد اكمال اجراءات التفتيش العديدة، والقيام باجراءات حجز المقعد والذي حسب تذكرة الطيران كان المقعد المرقم A27.



لكن بمجرد دخولي صالة الانتظار لم اجد على الشاشة بوابة الدخول للطيارة، وسمعت من المسافر ......





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