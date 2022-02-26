ما هو NFT - عبدالله احمد التميمي

2022/02/26 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_احمد_التميمي فن رموزNFTs NFTs هي منصة مزادات على شبكة الانترنت تحتوي على ملفات رقمية مشفرة محمية بحقوق الملكية الفكرية لمنتج هذا الملف وغير قابل " للاستبدال " بمعنى هو أن هذا الملف الرقمي يتصف بالتفرد الغير مكرر مثل بصمة الاصبع، ولا يمكن تداوله بسهولة مع اي شيء آخر، هذا الملف قد يكون عمل فني رقمي او صورة بصيغة GIF او للوحة او محتوى فيديو او تسجيل صوتي او عبارة مكتوبه على صفحات الوسائطية الرقمية منذ عش ......





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