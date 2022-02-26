2022/02/26 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_عباس_البدراوي مضى عام على رحيل الشخصية الوطنية الديمقراطية البارزة نائب رئيس مجلس السلم والتضامن والقيادي السابق في الحزب الوطني الديمقراطي ونقيب المعلمين الاسبق والتربوي الكبير الاستاذ نجيب محي الدين.سبعة عقود طافحة بالعطاء والتضحية قضاها الراحل الكبير في العمل من أجل عراق ديمقراطي مستقل.ابان انتفاضة تشرين عام ١٩٥٢ عندما كان معاونا لمدير دار المعلمين الابتدائية في بعقوبة فُصل من وظي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عام على رحيل نجيب محي الدين - فاضل عباس البدراوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عام على رحيل نجيب محي الدين - فاضل عباس البدراوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).