2022/02/26 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا على مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام والذي يظهر دبابة وهي تدهس سيارة فيها رجل مسن.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المندوب الروسي في المجلس، إن "كل الذي تسمعونه عن المدرعات الروسية التي تدهس السيارات المدنية في أوكرانيا، فبركات، إذ أن هذه مضادات طائرات متحركة أوكرانية، ولا تستخدم روسيا مثل هذه المنظومات المتقادمة في عتادها العسكري".

"RT"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلق بشأن فيديو المدرعة التي دهست سيارة مدنية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلق بشأن فيديو المدرعة التي دهست سيارة مدنية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).