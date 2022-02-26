الاتحاد يعلق على سباق الجمهورية ويضع برهم في الصدارة

2022/02/26 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..علق الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، على سباق رئاسة الجمهورية ومن هو المنافس الأكثر حظاً من مرشحهم برهم صالح.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة/المعلومة/، “لا منافسة لمرشحنا برهم صالح على منصب رئاسة الجمهورية ولا نضعه ضمن خانة المنافسات كونه يمتلك مؤهلات كبيرة هي من تأت به للمنصب “،مشيراً إلى أنه “يجب […]

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