هل ستحجم الحرب الروسية الاوكرانية قوة القطب الأمريكي؟

2022/02/26 | 19:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، السبت، أن الحرب التي تقودها روسيا اتجاه أوكرانيا هو لتطهيرها من المخططات الامريكية ، فيما أشار الى أن قوة القطب الأوحد الامريكي أصبحت من الماضي.وقال الحاج لوكالة /المعلومة/، إن “المراقبين للسياسيات الدولية أكدوا ان ما يحدث الان من حرب روسية باتجاه أوكرانيا هي لمحاولة تطهيرها وتخلصيها من المخططات […]

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